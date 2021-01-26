HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

26.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) İzmir’deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında değişik mahkemelerden arama kaydı olan hakim, asker ve emniyet mensuplarının bulunduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, haklarında arama kararı bulunan kaçak ve firari örgüt üyelerinin saklandığı, daha çok örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri ’gaybubet evi’ olarak adlandırılan evler bir bir tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) İzmir’deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında değişik mahkemelerden arama kaydı olan hakim, asker ve emniyet mensuplarının bulunduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, haklarında arama kararı bulunan kaçak ve firari örgüt üyelerinin saklandığı, daha çok örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri ’gaybubet evi’ olarak adlandırılan evler bir bir tespit edildi. Haklarında değişik mahkeme ve hakimliklerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahısların da olduğu eski kamu görevlileri ile sivil şahıslardan oluşan toplam 35 şüphelinin kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedef şüphelilerden 27’si ile değişik mahkemelerden arama kaydı olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 35 kişi yakalandı. Ele geçirilen ve çok sayıda sahte kimlik, para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca, 8 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Metrobüste yeni dönem! Kodlar tarih olduMetrobüste yeni dönem! Kodlar tarih oldu
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan flaş kararname! Yasaklandı

Biden'dan flaş kararname! Yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Türkiye'nin en sıcak şehrinde kayak sezonu başladı

Fotoğraflar bugün çekildi! Burası Türkiye'nin en sıcak şehri

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme! Kritik kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme!

İçişleri Bakanlığı: Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

4 binin üzerinde personel katılıyor

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Metrobüste yeni dönem! Kodlar tarih oldu

Metrobüste yeni dönem! Kodlar tarih oldu

Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla

Bilim Kurulu üyesi, 'Sayıları daha fazla' diyerek açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.