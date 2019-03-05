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İzmir'de FETÖ'nün mahrem imamlarıyla bağlantılı 37 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde çeşitli kuvvet komutanlıklarında 'mahrem' yapılanmada bulunan 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Taylan YILDIDRIM / İZMİR (DHA)- FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde çeşitli kuvvet komutanlıklarında 'mahrem' yapılanmada bulunan 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, çeşitli kuvvet komutanlıklarında görevli albay, binbaşı, yüzbaşı gibi rütbelerde de bulunan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında birliklerinde halen komutanlık yapanların da aralarında bulunduğu 22 muvazzaf askerin olduğu öğrenildi. Askerlerin mahrem imamlarda örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptıkları, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları ifade edildi.

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