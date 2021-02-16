HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de fırtına kabusu geri döndü

İzmir’de fırtına kabusu geri döndü

16.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, kırılan bazı ağaçlar ise park halinde duran araçların üzerine düştü.

İzmir’de etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, kırılan bazı ağaçlar ise park halinde duran araçların üzerine düştü. Fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği kentte vapur seferli geçici süreyle iptal edildi.
İzmir’de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde sabah saatlerinde itibaren başlayan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar çıktı. Çiğli ilçesinde de kuvvetli fırtına sebebiyle bazı ağlar köklerinden sökülürken, bazı ağaçlar da kırılarak altında park halinde bulunan arabaların üzerine devrildi. Bayraklı ilçesinde park halinde duran 2 aracın üzerine ise kuvvetli fırtınaya dayanamayan duvar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Konak ilçesinde Kordonboyu’nda ise vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte zorluk çekerken, sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Fırtınanın etkisiyle İzmir Körfezinde dalgaların boyu 2 metreyi geçti.

Vapur seferleri iptal edildi
Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZDENİZ’den yapılan açıklamada saat 15.15 itibariyle tüm yolcu gemisi seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildiği açıklandı. Aynı açıklamada araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladıBakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Cemre düşme tarihleri 2021... Cemre düştü mü: Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Cemre havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Son dakika! Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021: ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin personel alımı ne zaman olacak?

Son Dakika: İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Perşembeyi işaret etti: Çok daha dikkatli olmak lazım

İstanbul için yeni uyarı: Perşembeden itibaren dikkat!

Son Dakika: 13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı

13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı

Tarlasını sürerken buldu! 'Gök taşı' iddiası büyük heyecan yarattı

Tarlasını sürerken buldu! İddia büyük heyecan yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.