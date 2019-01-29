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İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

BALÇOVA'DA AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi.

BALÇOVA'DA AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Bu sırada seyir halinde olan 3 araç da, devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Araç sahiplerinden Emrah Dilenç (31), "Ağaç devrildi. Bir anda fren yaptım ama aracın üstüne devrildi" dedi. Kendisine bir zarar gelmediğine şükrettiğini söyledi. Araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen sürücülerden Süleyman Alper ise, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Konak yönüne gidiyorduk. Arabayla giderken birden ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini görünce frene bastım. Allah'a şükür durabildim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın saatteki hızı ise zaman zaman 76 kilometreye kadar çıktı.

FIRTINA HIZI GÜNEY EGE'DE 100 KİLOMETREYİ BULACAK

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden rüzgarın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Güney Ege'de ise kuvvetli fırtınanın saatteki hızı 100 kilometreyi bulacağı belirtildi. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ise güneybatılı akışlarla birlikte batı kesimlerini etkilediği ifade edildi. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı bildirildi. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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