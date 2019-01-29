İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (3)

KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar-Alaybey arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi. Tramvay hattında yolcular, ESHOT otobüsleri ile taşınıyor.
ÇEŞME DE OLUMSUZ ETKİLENDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı. Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan etkilendi, çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Davut CAN-Mustafa KÖPRÜLÜ-Tekin GÜRBULAK-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)
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