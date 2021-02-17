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İzmir’de fırtına nedeniyle, tekne yan yattı

17.02.2021 01:08 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde fırtına sebebiyle oluşan dalgalarda su alan bir tekne yan yattı.İzmir’de gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına etkisini göstermeyi sürdürüyor.

İzmir’in Konak ilçesinde fırtına sebebiyle oluşan dalgalarda su alan bir tekne yan yattı.
İzmir’de gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına etkisini göstermeyi sürdürüyor. Konak, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere ve Bornova ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgarın etkisi denizde de kendisini gösterdi. Konak ilçesindeki Kordonboyu’nda bulunan bir tekne de fırtınadan nasibini aldı. Yükselen dalgalar nedeniyle su alan tekne yan yatarken, İnciraltı’nda bulunan bazı balıkçı tekneleri de rüzgar sebebiyle hasar gördü.
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, fırtına sebebiyle kentin bir çok noktasında olumsuzluklara karşı önlem aldı.

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