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İzmir'de fırtına tenteyi kopardı, 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin girişinde bulanan tentenin halatları koptu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin girişinde bulanan tentenin halatları koptu. Vatandaşların zarar görmemesi için çaba gösteren özel güvenlik görevlisi, tentenin yüzüne çarpması sonucu hafif yaralandı.

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardığı fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin C kapısında bulunan tentenin halatları koptu. Hızla savrulan tente, vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Savrulan tentenin vatandaşlara çarpmaması için adliye kapısında görevli polis ve özel güvenlik görevlileri yoğun çaba gösterdi. Bu sırada tente bir güvenlik görevlisinin yüzüne çarparak yaralanmasına neden oldu. Yüzünden yaralanan güvenlik görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Kopan tente halatla bağlandı.

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