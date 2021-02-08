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İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

08.02.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’de fırtınada çok sayıda tekne batarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları da uçtu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak ikazının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de fırtınada çok sayıda tekne batarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları da uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak ikazının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu. Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü. Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı.
Öte yandan İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici sureyle iptal edilmiştir” denildi.

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