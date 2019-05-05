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İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de etkili olan fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de etkili olan fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Konak'ta devrilen ağaç, aracın üzerine düştü.

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli fırtına, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ şirketi, vapur seferlerini iptal etti. Sefer iptallerinden haberi olmayan yolcular, güvenlik görevlilerince bilgilendirildi. Yolcular, alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi. Fırtına nedeniyle Konak ilçesi Vali Kazım Dirik Mahallesi'nde de ağaç devrildi. Devrilen ağaç, iş yerinin tentenelerine zarar vererek, aracın üzerine düştü. O sırada kaldırımda herhangi birinin bulunmaması, olası bir can kaybını veya yaralanmayı önledi. Konak Meydanı'nda İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan stantlar da rüzgarın etkisiyle devrildi. Fırtına zaman zaman, şiddetini yitirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtınanın pazartesi gece saatlerine kadar etkisini göstereceğini duyurdu.

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