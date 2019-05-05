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İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin Güzelbahçe haricinde saat 19.00'dan itibaren normale döneceği açıklandı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin Güzelbahçe haricinde saat 19.00'dan itibaren normale döneceği açıklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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