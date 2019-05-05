İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi (2)

SEFERLER NORMALE D\u00d6ND\u00dc\n\u0130ZM\u0130R'de etkili olan f\u0131rt\u0131na nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin G\u00fczelbah\u00e7e haricinde saat 19.00'dan itibaren normale d\u00f6nece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\nMehmet CANDAN\/\u0130ZM\u0130R, (DHA) Kocas\u0131n\u0131 bu halde yakalad\u0131! Bak\u0131n ard\u0131ndan ne yapt\u0131Bozcaada\u2019da izmarit toplama etkinli\u011fi d\u00fczenlendiUkrayna\u2019da \u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131\u2019ndan kalma bomba bulundu
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