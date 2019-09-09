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İzmir'de, fuar kapılarının önlerinde yoğunluk yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:44 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'nın dördüncü gününde, fuarı gezmek isteyen vatandaşlar, Lozan ve 9 Eylül kapılarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İzmir'de, fuar kapılarının önlerinde yoğunluk yaşandı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'nın dördüncü gününde, fuarı gezmek isteyen vatandaşlar, Lozan ve 9 Eylül kapılarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Bu yıl 88’inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 4’üncü gününde, fuar alanına girip hem etkinlikleri hem de bugün yapılan ve Haluk Levent, Hayko Cepkin, Halil Sezai, Gripin, Gazapizm, Oğuzhan Uğur, Serap Yağız, Anıl Piyancı, Niyazi Koyuncu gibi isimlerin sahne alacağı İzmir Orman Konseri'ni izlemek isteyen binlerce vatandaş, 9 Eylül ve Lozan kapıları önünde, uzun kuyruklar oluşturdu.
9 Eylül kapısı önünde oluşan kalabalık, fuar alanı çevresindeki kaldırımlara da sığmayarak, araç trafiğinin yoğun olduğu yollara taştı. Araç trafiğinde aksamaların meydana geldiği bölgede izdiham yaşandı. Kapıda sıra beklemek istemeyen bazı gençler, Kültürpark’ın demirlerinden atlayarak alana girdi. İZFAŞ’a bağlı güvenlik görevlileri ve polisler, çevrede önlem aldı.

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