HABER

İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 08:34 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. Şüphelilerin müşterilere, 'Yeni araçlarımız geldi', 'Selam yaz foto iste' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, İzmir'de 13, Urla'da ise 4 adrese baskın yaptı. Operasyonda, şebekenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.'nin (40) de aralarında bulunduğu 14 kişiyle Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadını gözaltına aldı. Şüpheliler arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da olduğu belirtildi. Ayrıca, polisin adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı.
Bu arada, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise fuhuş yapan kadınları mobil uygulamalar üzerinden gösterdikleri saptandı.
'YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ'
Kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla gelen müşterilerin ve kadınların kaydının yapılmadığı tespit edildi. Kadınların ise otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları saptandı.
Şüphelilerin telefon rehberinde bulunan kişilere, 'Yeni araçlarımız geldi', 'Selam yaz foto iste' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.
51 fuhuş olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu kadınlar ise emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandıİzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandıİzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandıİzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (1)Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (1)
Polis memurunun şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandıPolis memurunun şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.