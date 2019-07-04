İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. Şüphelilerin müşterilere, 'Yeni araçlarımız geldi', 'Selam yaz foto iste' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, İzmir'de 13, Urla'da ise 4 adrese baskın yaptı. Operasyonda, şebekenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.'nin (40) de aralarında bulunduğu 14 kişiyle Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadını gözaltına aldı. Şüpheliler arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da olduğu belirtildi. Ayrıca, polisin adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Bu arada, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise fuhuş yapan kadınları mobil uygulamalar üzerinden gösterdikleri saptandı. 'YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ' Kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla gelen müşterilerin ve kadınların kaydının yapılmadığı tespit edildi. Kadınların ise otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları saptandı. Şüphelilerin telefon rehberinde bulunan kişilere, 'Yeni araçlarımız geldi', 'Selam yaz foto iste' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı. 51 fuhuş olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar ise emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

