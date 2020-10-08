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İzmir’de garsonların müşteri kavgasında ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 02:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, eğlence mekanlarının bulunduğu alanda garsonlar arasında kavga çıktı.

İzmir’in Konak ilçesinde, eğlence mekanlarının bulunduğu alanda garsonlar arasında kavga çıktı. Kavgaya müşteriler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü ve 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 00.00 sıralarında Alsancak semti Cumbalı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre müşteri kapma sebebiyle iki farklı mekanın garsonları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, mekanda bulunan müşteriler de kavgaya dahil oldu. Kavga sebebiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Ekipler kavgaya karışanları biber gazı kullanarak dağıttı.

Kavgada silah kullanıldığı iddiası
Meydana gelen kavgada kimliği tespit edilemeyen bir şahsın darp neticesinde hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kavgaya karışan 2 kişi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, kavga sırasında bir şüphelinin tabanca ile havaya bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme de herhangi bir suç aleti bulunamazken, ateş edildiği iddiası üzerine bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

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