HABER

İzmir’de gasp dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde iddialara göre bir gaspçı, para istediği genci vermeyince önce darp etti, ardından da defalarca bıçakladı.

İzmir’in Buca ilçesinde iddialara göre bir gaspçı, para istediği genci vermeyince önce darp etti, ardından da defalarca bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen Resul Yazar (21) bir caminin tuvaletine girdi. Yazar’ın arkasından da daha sonra bir gaspçı tuvalete girdi ve elindeki falçatayla gençten para istedi. Gencin, “Param yok” demesine rağmen ikili arasında kavga çıktı.
21 yaşındaki genç, daha sonrada bir hamleyle dışarı çıktı ve kendini korumak amacıyla gaspçının üzerine baltayla yürüdü. Gaspçı saldırgan, daha sonra bir marketten bıçağı aldı ve Resul Yazar’a defalarca sapladı. Saldırgan, daha sonra ise olay yerinden kaçıp uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

O dehşet anlarını anlattı
Yaşanan olay sağlık ekiplerine bildirilirken 21 yaşındaki genç, hemen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Yazar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan Resul Yazar, yaşadığı dehşet anları anlattı. Yazar’ın suratında falçata izi görülürken, "Peşimden geldi, dış kapıyı kilitledi. Sonra dedi ’çık dışarı’. Koluma, yüzüme, falçata attı" dedi.
Gencin akrabası İlhan Yalur (55), yeğeninin durumunun ağır olduğunu ve zanlının bir an önce yakalanmasını istedi. Yalur, görenlerin polise haber vermelerini de istedi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, gaspçı saldırganın yakalanması için bir çalışma başlattı.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Yola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardıYola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardı
Gemide ele geçen 615 kilogram kokainin 4 şüphelisi adliyedeGemide ele geçen 615 kilogram kokainin 4 şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.