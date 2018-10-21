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İzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

İZMİR Alsancak Garı’nda Türkiye ve dünyadan ünlü şeflerin, restoran sahiplerinin ve yemek tutkunlarının katıldığı geniş yelpazeli program içeriğine sahip gastronomi festivali düzenlendi.

İzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördü

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Alsancak Garı’nda Türkiye ve dünyadan ünlü şeflerin, restoran sahiplerinin ve yemek tutkunlarının katıldığı geniş yelpazeli program içeriğine sahip gastronomi festivali düzenlendi. Ana teması ‘Göç mutfağı’ olarak belirlenen festivale İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Quintet Jazz Orkestrası'nın performansıyla eşlik ettiği festivalde farklı lezzetler tadıldı.
Yeme içme kültürü uzmanlarının, akademisyenlerin, Türk ve yabancı ünlü şefler ile yerel üreticilerin bir araya geldiği bir platform olan GastroFest’e, İzmir’in ünlü lezzetleri boyoz, kumru ve gevrek ile başlangıç yapıldı. Ana teması 'Göç mutfağı' olarak belirlenen festivalde, Ermeni, Rum, Yahudi, Kafkasya ve Balkanlar gibi farklı mutfaklardan lezzetler sunuldu. Festivalde Suriye’den İzmir’e göç eden sığınmacı kadınlar tarafından hazırlanan lezzetler de yer aldı. Mutfak ve lezzet tutkunu vatandaşlar, düzenlenen eğitici workshoplara katıldı. ‘Göç ile şekillenen İzmir Mutfağı’ konulu panelin düzenlendiği festivalde, eş zamanlı olarak "Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak" adlı film gösterimi yer aldı. Festivalde vatandaşlar, İzmir’in göçlerle şekillenen mutfağını uzman şeflerden dinleme fırsatı buldu.

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İzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördüİzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördüİzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördüİzmir’de GastroFest şenliği yoğun ilgi gördü

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