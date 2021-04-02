İzmir’de gece kulübünde kavgaya 12 gözaltı kararı

İzmir’in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen açık olan bir eğlence kulübünde meydana gelen; 1 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1374 Sokak’taki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte korona virüs tedbirlerini ihlal ederek açık olan bir gece kulübünde, iki grup arasında küfür nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine silah ve bıçaklar ile saldırdı.

7 bıçak darbesi alan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti

Meydana gelen olayda, Sinan Al, Uğur Ç., Can K., Fırat D., Abdullah A., Serdar Ç. ve Mehmet K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kavgada 7 bıçak yarası aldığı öğrenilen Sinan Al’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrasında kavganın başladığı gece kulübünde ve çevresinde, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir incelemede bulundu. Sinan Al’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.