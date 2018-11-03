İzmir'de 'Geçmişten Günümüze Osmanlı kaftanları' defilesi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından giyim, makine ve el nakışı kurslarında hazırlanan 35 farklı Osmanlı kaftanı, defile ile sergilendi. 'Geçmişten Günümüze Osmanlı Kaftanları' temalı defile, izleyicilerin beğenisini topladı.

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 35 farklı tasarım, İzmir'de düzenlenen 'Geçmişten günümüze Osmanlı kaftanları' adlı defile ile beğeniye sunuldu. Osmanlı dönemine ait farklı kaftan tasarımlarının tamamı kursiyerler tarafından uzun soluklu bir çalışmayla hazırlandı. Podyumda mankenler tarafından sergilenen, tamamı el emeği kaftanlar, ilgi gördü. Defileye Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı. Defile, kursiyerler tarafından hazırlanan diğer el emeği ürünlerin sergilenmesinin ardından, kokteylle sona erdi.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve kursiyerleri gösterdikleri üstün gayret, çaba ve çalışmalardan dolayı kutlayan Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnal, "Giyim makine ve el nakışı kurslarında üretilen ‘Geçmişten günümüze Osmanlı kaftanları’ temalı el emeği göz nuru 35 farklı ürün sergilendi. Bayraklı Halk Eğitim Merkezi olarak, sosyal, kültürel ve mesleki kurslarla nerede ihtiyaç varsa orada olmaya gayret ettik. Geçtiğimiz eğitim yılında 723 kurs ile 13 bin 84 kursiyerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşadık. Bundan sonrasında da tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde daha etkin, daha verimli, işlevsel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'ÖĞRENMENİN SINIRI YOKTUR'

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner de defilenin Osmanlı döneminde giyilen kıyafetleri tanıtmak ve yaşatmak için düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu defile Osmanlı kaftanlarını içeriyor. Yani Osmanlı döneminde giyilen kıyafetleri temsil etmekte. Aslında kendi kültürümüzün bir ürünü olan tüm giyim tarzlarını sergileyecek daha büyük defileler yapma umudu ve hevesi içindeyiz. Sizlerin bizlerden talep ettiği tüm kursları, imkanımız ve ölçülerimiz dahilinde sonuna kadar açarız. Yeter ki sizler talep edin ve isteyin. Sizin istediğiniz her kurs, bizler için bir görevdir ve bunları açmak için de elimizdeki imkanları sonuna kadar gerçekleştirmek ve kullanmak isteriz. Halk eğitimler sadece okul hayatı bittikten sonra değil, insanın son nefesini verdiği ana kadar eğitim vermeye devam edecektir. Öğrenmenin sınırı yoktur. Bu nedenle sadece Bayraklı’da değil, ilimizdeki 30 farklı Halk Eğitim Merkezi'nin kapılarını gerek sizler, gerek yakınlarınızla aşındırmayı ihmal etmeyin. Çünkü bir milletin kalkınmışlığı, aldığı eğitimle doğru orantılıdır."