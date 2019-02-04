İzmir'de gelin, kayınvalidesini öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, gelin, tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Kaymakçı Mahallesi'nde aynı evde yaşayan gelin Keriman Aracı (43) ile kayınvalidesi Feruzan Aracı (67) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Feruzan Aracı 8 yerinden bıçak darbesi aldı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Feruzan Aracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ödemiş Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Feruzan Aracı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Keriman Aracı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum