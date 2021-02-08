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  4. İzmir’de gelinlik atölyesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir’de gelinlik atölyesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

08.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde, bir iş hanının 6.

İzmir’in Konak ilçesinde, bir iş hanının 6. katında meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşatırken, paniğe neden olan yangında iş hanı boşaltıldı, dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Konak ilçesi Necatibey Bulvarı üzerinde bulunan bir iş hanının 6. katında çıktı. Gelinlik ve tekstil malzemelerinin bulunduğu atölyedeki yangın, kısa sürede etrafı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi ve iş hanı kısa sürede tahliye edildi.
Yangın esnasında atölyede bulunan S.Ç. (53) isimli kadın, dumandan etkilenerek kendini pencere kenarına atarken, itfaiye ekipleri sepetli merdiven yardımıyla binanın 6. katına ulaştı. Ekipler, kadını dumanların arasından kurtararak sepetli merdivenle aşağıya indirdi. Yangın, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
S.Ç’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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