İzmir’de gerçek sınav provası

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler, cumartesi ve pazar günü “Gerçek Mekan Gerçek Sınav” adı verilen deneme sınavında kendilerini test etme şansı yakaladı. Öğrencilerin ve velilerin gerçek sınav heyecanı yaşadığı deneme sınavına bazı öğrenciler ise geç kaldığı için alınmadı.

İzmir Sınav Eğitim Kurumları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesinde, “Gerçek Mekan Gerçek Sınav” adı verilen deneme sınavı gerçekleştirdi. Düzenlenen sınav provasına İzmir Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi, Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Buca, Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir kurs merkezlerinde kayıtlı 10 bine yakın öğrenci katıldı. ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavında uyguladığı tüm kuralların geçerli olduğu sınavda, öğrenciler cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü de Alan Yeterlilik Testinde (AYT) kendilerini deneme imkanı buldu. Sınav, YKS’de olduğu gibi saat 10.15’te başladı ve saat 10.00’dan sonra gelen öğrenciler, sınava girecekleri binaya alınmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşamalarını ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemlerin alındığı sınavda; cep telefonu, saat, çanta ve elektronik araç gereçlerin girişine izin verilmedi. Kimliği ve sınava giriş belgesi olmayan öğrenciler de sınava alınmadı.