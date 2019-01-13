HABER

İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri içinde çıktı. Plastik maddelerin geri dönüşümünü sağlayan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda fabrikada ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangına müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Ön bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtıÖn bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtı
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadelerAdnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.