İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.
Yangın hasara neden oldu.
Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum