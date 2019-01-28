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İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:54 | Son Güncelleme

Menemen ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki üç tesise sıçrayan yangın hasara neden oldu

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

Yangın hasara neden oldu.

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm Tesis yangın

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