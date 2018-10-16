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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde, bir ortaokuldaki 10 öğrenci ve 1 öğretmen, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir ortaokuldaki 10 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Bademli Ortaokulu'nda öğrenim gören 7 öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti üzerine okula ambulans sevk edildi.

Öğrencilerin, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından, 3 öğrenci ve 1 öğretmenin daha rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı 11'e çıktı.

Hastanede inceleme yapan Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, olayla ilgili inceleme başlattığı, öğle yemeğinden alınan numunelerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği ifade edildi.

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