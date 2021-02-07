İzmir’de girdiği evin balkonundan düşen hırsız ağır yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir eve girdikten sonra, ev sahibi ile karşılaşınca panik yapıp kaçmaya çalışan hırsız, 4. kattan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Gölcük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir eve balkondan giren A.K., ev sahibi kadın G.Ç. ile karşılaştı. Hırsızı karşısında gören kadın, korkarak çığlık atmaya başladı. Ev sahibinin karşısında bağırdığını fark eden şüpheli ise panik yaparak geldiği balkondan aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden A.K., 4. kattan aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir arabanın üzerine düşen şüpheli, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

