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İzmir’de gizlice müşteri alınan masaj salonlarına fuhuş baskını: 10 tutuklama

15.01.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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İzmir’de gizlice müşteri alınan masaj salonlarına fuhuş baskını: 10 tutuklama

İzmir’de, korona virüsü sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna baskın yapıldı.

İzmir’de, korona virüsü sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna baskın yapıldı. Operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine aldı. Ekipler çalışmalar sonucu, masaj salonlarına yakın sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine hemen operasyonun düğmesine basıldı.
3 masaj salonuna ve şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde, yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi. Operasyonlarda; iki bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 10’u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir’de gizlice müşteri alınan masaj salonlarına fuhuş baskını: 10 tutuklama

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