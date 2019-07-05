İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendi

İzmir’de, yasa dışı göçle mücadele kapsamasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Son iki ayda göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar ise 239 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçişleri organize ettikleri tespit edilen 8 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si Suriye, 2’si de Türkiye uyruklu olmak üzere 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise Suriye, Afganistan, Kongo, Irak, Sudan, Orta Afrika, Haiti, Togo, Eritre, Yemen ve Filistin uyrukluların olduğu 239 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan, salı günü yasa dışı geçişleri organize eden kişilere yönelik yapılan operasyonlarda ise 1’i Sudan uyruklu, 7’si Türk 8 kişi gözaltına alındı.

