HABER

İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyonda, geçişi organize ettiği ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin metruk bir binada toplandığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen aracı tespit etti. Bir süre aracı takip eden ekipler, operasyonu başlattı. Durdurulan araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i de Fas uyruklu olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda geçişi organize ettiği ileri sürülen sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H., M.A., K.H. ve M.H. gözaltına alındı. Ayrıca, K.H. ile M.H. isimli şüphelilerin gözcülük görevi yaptığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Kalpazanlara baskın: Gerçeğinden ayırt etmek çok zorKalpazanlara baskın: Gerçeğinden ayırt etmek çok zor
Suriye’deki yeni tehlike: Tutuklu IŞİD’lilerSuriye’deki yeni tehlike: Tutuklu IŞİD’liler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avcılar'daki servis dehşeti... Çok sayıda öğrenci okula gelmedi

Yaşanan dehşet sonrası okul boş kaldı...

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! Hepsi süt fabrikası binasından çıktı

Hepsi süt fabrikası binasından çıktı

Bursa’da kalp krizi geçiren bir yolcu için tren durdu, hayat kurtuldu

Bursa'da tren durdu, hayat kurtuldu

İzmir'de operasyon! 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de operasyon! 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van'ın İpekyolu belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.