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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 02:03 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 13 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 35 DD 0750 plakalı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette 5'i Suriyeli, 8'i Filistinli 13 düzensiz göçmen bulunduğunu belirleyen ekipler, bu kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçişini organize ettiği öne sürülen Türk vatandaşı L.T'yi (42) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda çok sayıda can yeleği ele geçirildi.

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Çeşme KOM Grup Amirliği düzensiz göçmen kamyonet

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