HABER

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 18:07 | Son Güncelleme

Aliağa ilçesinde durdurulan bir kamyonette 27 Afgan yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi Bahadır Boğazı mevkisinde 42 EV 299 plakalı kamyoneti durdurdu.

Kemal Geyikçi'nin kullandığı kamyonette 13'ü çocuk 27 Afgan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yurt dışına geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Göçmenler ise İl Göç İdaresine gönderildi.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Karıncaların yiyecek telaşı tedirgin ettiKarıncaların yiyecek telaşı tedirgin etti
Menekşe plajında bayram yoğunluğuMenekşe plajında bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan göçmen izmir Yasa Dışı

En Çok Okunan Haberler

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.