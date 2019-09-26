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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 07:34 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 46 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize etiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı.

Teknik takibin ardından düzensiz göçmenlerin bir otobüsle hareket edeceğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Bornova ilçesinde durdurulan öncü bir otomobil ve otobüste arama yapıldı.

Otobüste 46 Suriye uyruklu yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla öncü otomobil ile otobüsteki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Bu sırada yaşlı ve sakat bir göçmeni polisin kucağında taşıması dikkati çekti.

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