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İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 22:46 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 41 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çeşme yönüne giden bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta, yurt dışına çıkış hazırlığında olan 26'sı Suriye, 11'i Afganistan, 4'ü Filistinli 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında yasa dışı geçişleri organize eden, biri PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan F.E. ile İ.H'nin yanı sıra M.B, H.B, T.A, A.M, S.O, F.K, F. B. ve F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Göçmen Kaçakçılığı gözaltı operasyon

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