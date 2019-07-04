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İzmir'de göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla 1'i Sudan uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçirmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı.

2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i Sudan uyruklu 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İzmir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin daha önce yakalanan 239 düzensiz göçmenin kaçışını organize ettikleri ileri sürüldü.

Öte yandan geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Kaçakçılık operasyon polis

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