İzmir'de göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan toplam 75 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl, Karaburun ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 2 ayrı ilçede göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Karaburun ilçesindeki ilk olayda Mursal Mevkisi'nde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı öğrenildi. Bölgeye giden ekipler S.B.'nin kullandığı 34 CBJ 498 plakalı minibüs ile M.A.'nın kullandığı 06 BGP 63 plakalı minibüste 9'u Suriye, 26'sı Somali uyruklu olmak üzere 35 kaçak göçmeni yakalandı. Araçlarda 5 metre uzunluğunda bot ve bot motoru ele geçirildi. Organizatör olduğu değerlendirilen S.B. ve M.A. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.

Aynı gün Çeşme ilçesinin Altınkum Mahallesi Devekuşu Çiftliği Mevkisi'nde bir grup kaçak göçmenin yine yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı öğrenildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, arazide park halinde olan K.Y. yönetiminde ve içinde H.K.'nin de bulunduğu 45 YB 1873 plakalı hafif ticari aracı kontrol etti. Araçta 8 metre uzunluğunda lastik bot ve bot motoru ele geçirildi. Olay yeri çevresinde yapılan kontrolde ise 37'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Cezayir uyruklu toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. K.Y. ve H.K., jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Her iki olayda yakalanan toplam 75 kaçak göçmen ise kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.