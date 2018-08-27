İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'de son bir haftada 429 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-26 Ağustos tarihlerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışanlara yönelik Dikili, Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Selçuk, Seferihisar, Aliağa ve Foça ilçelerinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, çoğunluğu Suriyeli 429 yabancı uyruklu yakalandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 şişme bot ve 2 tekne motoru, 10 can yeleği ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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