İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 81 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denizden yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışanlarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından düzenlenen iki ayrı operasyonda, Afganistan, İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 81 kişi ile onların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen M.K. (34), M.A. (36), C.Y. (23), O.A. (43) ve Irak uyruklu A.A'yı (21) gözaltına aldı.

Operasyonlarda 27 can yeleği ele geçirildi, ulaşımda kullanılan araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, M.A, C.Y, O.A. ve Irak uyruklu A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

