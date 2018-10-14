HABER

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 22 ölü

14.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde göçmenleri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 22 ölü

Kazada 13 kişi de yaralandı.Aydın'dan İzmir yönüne giden, kasasında göçmenleri taşıyan kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak dere yatağına devrildiği bildirildi. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedilydi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre kamyonunun sürücüsü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevkedilecek.

Türkiye savaşın sürdüğü komşu Suriye'den 3,5 milyona yakın sığınmacıyı aldı. Türkiye'de Suriyelilerin yanı sıra Afganistan ve Irak'tan da çok sayıda sığınmacı yaşıyor. Sığınmacıların bir kısmı güvenli olmayan tekne ve botlarla Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

dpa, AFP / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Türk öğrencilerin Alman üniversitelerine ilgisi artıyorTürk öğrencilerin Alman üniversitelerine ilgisi artıyor
Bavyera’da kritik seçimlerBavyera’da kritik seçimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

Amerika'da kapalı bir cenaze evinde 11 bebek cesedi bulundu

Amerika'da kapalı bir cenaze evinde 11 bebek cesedi bulundu

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

"13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü"

"13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü"

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.