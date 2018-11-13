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İzmir'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Suda kayboldukları değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışması sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu suda kaybolduğu düşünülen 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının Dikili Aliağa ve Foça bölgelerini de içine alan geniş bir alanda sürdüğünü belirtti.

Güngör, "Sahil güvenlik ekiplerimiz sahil güvenlik uçağı, sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ile bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri yakınında dün, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşılmış, 3'ü sağ olarak kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili düzensiz göçmen kurtarma çalışması Sahil Güvenlik

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