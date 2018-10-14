HABER

İzmir'de göçmenlerin bulunduğu kamyon devrildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

  İZMİR'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kamyon ters dönerken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu
Aşıklar serhat şehrinde ‘Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ dedilerAşıklar serhat şehrinde ‘Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ dediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.