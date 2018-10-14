İzmir'de göçmenlerin bulunduğu kamyon devrildi; 18 ölü (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı yolu Menderes kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada ilk belirlemelere göre, 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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