HABER

İzmir’de göçük alanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın isimli 2 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.İzmir’in Konak ilçesi Halkapınar Spor Tesisleri önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanını inşaatında gece saatlerinde göçük meydana geldi.

İzmir’de göçük alanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir’in Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın isimli 2 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir’in Konak ilçesi Halkapınar Spor Tesisleri önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanını inşaatında gece saatlerinde göçük meydana geldi. İddiaya göre, aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste olay saat 03.42 sıralarında fark edildi. Şantiyede, yüklenici firmaya bağlı çalışan Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın’dan haber alınamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları da sabah günün ağarmasıyla birlikte başladı. AKS ekipleri ve 112 ambulansları olay yerine sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı. Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Dün gün boyu devam eden, gece de etkili olan sağanak yağışın göçüğe sebep olabileceği öne sürülüyor. Büyük çapta meydana gelen göçük alanında kayıp işçilere ulaşabilmek için ekiplerin kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Yaşanan olayda kokuya duyarlı 2 dedektör köpek de kullanılıyor.

İşçilerin yakınları olay yerinde
Kayıp işçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın’ın yakınları olayı duyar duymaz göçük alanına geldi. Mehmet Çiftçi’nin abisi Fevzi Çiftçi, "Olayı haber alır almaz geldik. Kardeşim 4-5 aydır burada çalışıyordu. Gece bekçisiydi. Evliydi, çocukları vardı. Kardeşimle dün oturup yemek yedik şimdi saatlerdir haber alamıyoruz" dedi.
Bu arada, çökmenin devam edebileceği tehlikesi sebebiyle bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Ayrıca, göçük içerisinde patlayan kanalizasyon borusundaki sızıntı da giderilmeye çalışılıyor.

Büyükşehirden açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili bir açıklama yaparken şunları söyledi:
"Metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."

İzmir’de göçük alanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir’de göçük alanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Yolcu otobüsünde 36 kaçak göçmen yakalandıYolcu otobüsünde 36 kaçak göçmen yakalandı
Samsun’da 5 inşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandıSamsun’da 5 inşaattan hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.