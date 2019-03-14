İzmir’de göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü

İzmir’in Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında dün sabah saatlerinde meydana gelen göçükte, Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın (65) isimli iki işçi için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

İzmir’in Konak ilçesi Halkapınar Spor Tesisleri önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanını inşaatında dün sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Şantiyede, yüklenici firmaya bağlı çalışan ve haber alınamayan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın’ı kurtarma çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde meydana gelebilecek başka bir göçüğe karşı önlem alarak gece boyunca çalışmalara devam etti.



