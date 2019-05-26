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İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları ile düzenlenen 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı' konseri ile başladı.

İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları ile düzenlenen 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı' konseri ile başladı.
İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, açılış konuşmasında Jose Carreras'ın "Efes'te şarkı söylemek bir meydan okumadır" sözlerini hatırlatarak, Uluslararası İzmir Festivali'nin de bir meydan okuma olduğunuu, 33 yıldır yılmadan İzmir için çalıştıklarını söyledi. Açılış töreninde 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'ne katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri de sunuldu. Polonya Cumhuriyeti'nin 'En İyi Chopin Yorumcusu' nişanının sahibi Gülsin Onay, başarılı geçen Kanada ve ABD'yi kapsayan '19 Mayıs İlk Adımın 100'üncü Yılı' Konser serisinin hemen ardından 33'üncü Uluslararası İzmir Festivali'nin açılışını uzun süre belleklerden silinmeyecek bir 'Chopin Akşamı' ile yaptı. Programına bestecinin si minör Schertzo'suyla başlayan Onay, ilk bölümde bestecinin mazurka, balad ve noktrünlerini seslendirdi. İkinci bölüme 'Hérold ve Halévy'nin 'Ludovic' teması üzerine parlak çeşitlemeler'i ile başlayan Onay, programını Chopin'in Si minör sonatı ile bitirdi. "Chopin İzmir'de İzmirlilerle bir başka güzel" diyen Gülsin Onay, dinmeyen alkışlara Chopin'nin Nocturne op48 no 2 eseri ile karşılık verdi.

  1. Uluslararası İzmir Festivali, 28 Mayıs 2019 Salı saat 21.00'de DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılacak Concertgebouw Caz Orkestrası (Jazz Orchestra of Concertgebouw) konseri ile devam edecek.

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    İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'İzmir'de, 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı'

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