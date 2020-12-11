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İzmir'de gümrük kaçağı 1018 ürün ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 11.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

İzmir'de gümrük kaçağı 1018 ürün ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Karabağlar ilçelerinde gümrük kaçağı 1018 ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Büro Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen 3 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan gümrük kaçağı 1018 ürün ele geçirildi.

Ürünlerden 18'inin akıllı telefon, büyük bölümünün de çeşitli markalara ait çanta, kemer ve cüzdan olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan üç kişiye adli işlem yapıldı.

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