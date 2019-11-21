HABER

İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir işletmede gümrük kaçağı akıllı telefonlar ve bunlara ait aparatlar satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 12 akıllı telefon ve bunlara ait şarj aletleri ile kulaklıklar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında T.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildiCezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi
10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.