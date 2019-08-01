İzmir'de, gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, bir işyerine yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 7 akıllı cep telefonu, tamamı akıllı telefonlara ait 4 bin 783 telefon ekranı, 5 bin 187 telefon ekran kaplaması, 3 bin 748 batarya ve 4 bin 447 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya semtinde faaliyet gösteren ve cep telefonu aksesuarı satılan bir işyerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün sabah işyerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 7 akıllı cep telefonu, tamamı akıllı telefonlara ait olan 4 bin 783 telefon ekranı, 5 bin 187 telefon ekran kaplaması, 3 bin 748 batarya ve 4 bin 447 cep telefonu kapağı, 295 cep telefonu kasası, 180 şarj aleti ve 18 bin 757 adet çeşitli cep telefonu parçası ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 29 yaşındaki A.D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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