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İzmir'de hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 06:37 | Son Güncelleme

İzmir'de hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hafif ticari aracın kamyona ve refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine seyreden Muzaffer Özbay (38) idaresindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, Soğukkuyu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Muzaffer Özbay yaralandı. Aynı araçtaki Hayrettin Özbay (46) ise bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Hayrettin Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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