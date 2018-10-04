İzmir'de hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hafif ticari aracın kamyona ve refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine seyreden Muzaffer Özbay (38) idaresindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, Soğukkuyu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Muzaffer Özbay yaralandı. Aynı araçtaki Hayrettin Özbay (46) ise bulunduğu yerde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Hayrettin Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti
Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri
Putin'den son dakika Türkiye açıklaması
İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum