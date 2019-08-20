HABER

İzmir'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 02:33 | Son Güncelleme

Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğhan Duru'nun kullandığı 35 HC 5209 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Duru, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Devriye gezen polislere silahlı saldırı!Devriye gezen polislere silahlı saldırı!
Köprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldıKöprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç izmir Kaza

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Konya'da katliam gibi kaza! 5 yaşındaki oğlu ve eşi feci şekilde can verdi!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

Jandarma ormanlık alanda buldu! Boyları 1 buçuk metreyi aşıyor!

Jandarma ormanlık alanda buldu! Boyları 1 buçuk metreyi aşıyor!

Siirtli köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

Siirtli köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.