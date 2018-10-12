İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Buca'dan Karşıyaka istikametine seyreden U.Y. idaresindeki 34 FZ 0506 plakalı hafif ticari araç, Yeşildere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına çarptı.

Kazada, aracın çarptığı yaya yolun kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücü U.Y. ise gözaltına alındı.

