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İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 06:35 | Son Güncelleme

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Tunay Şenay, 75. Yıl Mahallesi'ndeki dağ yolunda duran A.İ. idaresindeki 35 KA 0034 plakalı otomobilden indi.

Bu sırada, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HE 1348 plakalı hafif ticari araç Şenay'a çarptı.

Tunay Şenay, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şenay'ın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri olaydan sonra uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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1 ölü izmir otomobil trafik kazası

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